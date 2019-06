Belen Rodriguez è la protagonista di un clamoroso botta e risposta su Instagram con un suo followers: il motivo riguarda Stefano De Martino, suo marito.

Belen Rodriguez è anche questo: la classica ‘senza peli sulla lingua’. In tutti questi anni in Italia, infatti, la bella argentina si è saputa contraddistinguere dalle altre sue colleghe per la sua bellezza, simpatia ma anche per la sua risposta sempre pronta. Insomma, la nostra Belenita si fa rispettare. Ed è giusto che sia così. Ed è proprio questo, infatti, che è accaduto pochissimo tempo fa su Instagram. Certo, nulla di grave. Soltanto che Belen ha avuto un clamoroso botta e risposta con un suo followers. Curiosi di scoprire il motivo? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che riguarda principalmente Stefano De Martino, il suo dolce e ritrovato marito.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, botta e risposta con un followers: ecco cos’è successo

Da quando Belen e Stefano sono ritornati insieme, non perdono mai occasione di mostrare ai quattro venti il loro amore. Sui social ed, in particolare, su Instagram, sono davvero tantissime le dediche che i due ‘piccioncini’ si scambiano da entrambe le parti. Come Belen poco fa. Sul suo profilo ufficiale del famoso social network, infatti, la nostra argentina, com’è solita fare, ha condiviso una bellissima foto con suo marito Stefano, mentre lui è intento a fare il deejay. Perché, ricordiamolo, il bel napoletano, oltre che essere un eccellente ballerino, ha dimostrato le sue doti anche in tantissimi altri ambiti. Ultimamente, infatti, si sta dilettando anche nei panni da deejay. E, dato il successo, sembra farlo davvero bene. Comunque, come dicevamo, sotto questa dedica di Belen per Stefano, che vi abbiamo anche riproposto in alto, ha commentato un fan della bella argentina. Il quale, ironicamente, ha chiesto se Stefano sapesse mettere anche i dischi. Immediata e pronta la risposta di Belen che, in modalità ‘crocerossina’, ha difeso suo marito. ‘Sa fare tutto’, risponde.

Per ulteriori news su Belen e Stefano –> clicca qui