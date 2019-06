Francesca De André senza freni, parole al veleno su Instagram: “Ti rode? Non me ne frega un…”.A chi sarà rivolta la frecciatina postata dall’ex gieffina nelle storie?

Anche se il Grande Fratello è terminato già da alcuni giorni, Francesca De André continua a dare spettacolo. Lo fa attraverso il suo profilo social, sul quale condivide foto e video con i suoi fan. Fan che nelle ultime ore hanno potuto ammirare un video in cui la genovese e il suo Gennaro hanno giocato a Obbligo e Verità, rivelando alcuni retroscena ‘hot’ sulla loro prima notte fuori dalla Casa. Ma dalle Instagram Stories della bella Francesca, qualche ora fa, è apparsa una chiara frecciatina molto velenosa. A chi sarà rivolta? Diamo un’occhiata e cerchiamo di capire.

Francesca De André senza freni: frecciatina per Taylor Mega?

Francesca De André ama provocare. Lo abbiamo capito bene durante il suo percorso al Grande Fratello. Ma finito il reality, la ragazza continua a mostrare il suo caratterino attraverso i suoi social. In particolare Instagram, il social preferito dei vip. Ecco cosa ha pubblicato poco fa la De André nelle sue storie:

La De André posta una foto molto simpatica, che ritrae chiaramente una scena di gelosia. Se poi qualcuno non l’avesse capito, Francesca ha allegato un frase che non lascia spazio a molti dubbi: “Ti rode?! Non me ne frega un c****”. A chi sarà riferita quest’ultima frecciatina? Ebbene, non è così facile capirlo. In pole position ci sarebbe Taylor Mega, la sexy influencer che nella Casa, secondo Francesca, si è avvicinata a Gennaro per ‘rubarglierlo’. Ma non essendo riuscita nel suo intento, sarebbe invidiosa della De André. Ma nel mirino di Francesca potrebbe esserci finita di nuovo anche Mila Suarez, anche lei inizialmente invaghitasi del napoletano. Secondo voi, con chi ce l’ha stavolta Francesca?

