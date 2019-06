Una foto di Giulia Provvedi davvero esplosiva: si mostra su Instagram con una maglia che a stento riesce a trattenere le sue forme, tutti notano una cosa.

Giulia Provvedi continua a sorprendere e, soprattutto, incantare i suoi numerosi fan. Com’è solita fare, anche poche ore la bionda del duo Le Donatella ha pubblicato un entusiasmante scatto su Instagram. Come dicevamo precedentemente, non è assolutamente la prima volta che lo fa. Eppure, sembra che, ogni volta, aggiunga un tocco in più. C’è una cosa, però, che accomuna tutte le foto: la smisurata bellezza e semplicità di Giulia. Anche in quest’ultimo scatto, dunque, la giovane cantante è davvero esplosiva. E non fa altro che mettere in risalto, anche se non ne ha bisogno, il suo fascino. Non siete curiosi di vederlo con i vostri occhi? Vi accontentiamo immediatamente.

Giulia Provvedi esplosiva: la scollatura è ‘esagerata’, impossibile guardare altrove

Non è un periodo affatto felice per Giulia Provvedi. Dopo aver dichiarato ai suoi fan della fine della sua storia d’amore con Pierluigi Gollini meno di una settimana fa, nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione davvero pazzesca. Stando a quanto riporta il settimanale ‘Spy’, infatti, sembra che, dietro al loro ‘addio’, ci sia stato un tradimento da parte del giovane calciatore. Ovviamente, per il momento non c’è alcuna dichiarazione. Né da parte di Giulia, né tantomeno da parte di Pierluigi. Tuttavia, pochissime ore fa, però, la sorella di Silvia ha condiviso uno scatto davvero mozzafiato su Instagram. Da come si può vedere dalla foto in questione, e che ovviamente vi abbiamo riproposto in alto, Giulia indossa una fantastica maglia bianca. Di quelle che si annodano direttamente dietro al collo e che ti lasciano, quindi, nuda la schiena. Ebbene. È proprio per questo motivo che non si può fare a meno di notare l’esplosivo lato A della giovane cantante. E non solo. La profonda scollatura della maglia, infatti, mette in evidenza un particolare tatuaggio: una pistola. Innovativo, no?

