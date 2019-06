Uomini e Donne, Natalia Paragoni lo mostra a tutti: ecco il primo messaggio Whatsapp che le ha mandato Andrea Zelletta subito dopo la scelta.

L’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta procede a gonfie vele. La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne e , dal giorno della scelta, i due piccioncini sono davvero inseparabili. Per ora vivono insieme nella casa di Andrea di Milano,ma nei loro progetti c’è già la convivenza. I due sembrano essere davvero più innamorati che mai, a tal punto da decidere di fare un tatuaggio insieme. Ma dalle Instagram Stories della bella Natalia, qualche ora fa, è spuntato un retroscena curioso sulla coppia. Il primo messaggio che il tronista le ha inviato su Whatsapp dopo la scelta a Uomini e Donne! Siete curiosi di sapere cosa le ha scritto? Allora scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Natalia pubblica su Instagram il primo messaggio di Andrea il ‘Principino’

Natalia e Andrea sono più uniti che mai. Bellissimi e innamorati, i due ex protagonisti di Uomini e Donne fanno sognare i fan, che li seguono attivamente sui loro profili social. E proprio dal profilo ufficiale di Natalia abbiamo scoperto un aneddoto davvero curioso sulla coppia. Date un’occhiata:

Ebbene si! Natalia ha mostrato a tutti i suoi followers il primo messaggio che Andrea le ha inviato su Whatsapp dopo la scelta. Quasi un’imposizione: Salvami subito. Come sappiamo, durante la conoscenza all’interno del programma, il tronista non può scambiare il numero con le sue corteggiatrici. Ma, appena usciti dalla trasmissione, Andrea non ha voluto perdere tempo. Ma i più attenti avranno notato sicuramente il nome con cui l’ex corteggiatrice ha salvato il suo fidanzato, Principino. Insomma, Natalia e Andrea sono davvero il ritratto dell’amore!

Per tutte le ultime news su Andrea e Natalia e le altre coppie di Uomini e Donne CLICCA QUI