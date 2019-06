Gennaro Lillio si difende da chi lo definisce ‘zerbino’ della De André: “Francesca è diversa da come è apparsa al GF”. Il napoletano difende la De André, mostrando una versione del tutto inedita dell’ex gieffina.

Gennaro e Francesca sono ufficialmente una coppia. Terminato il Grande Fratello, la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele. I due si mostrano felici e innamorati anche sui social, ma non mancano le critiche. Se in molti si scagliano contro la De André per i comportamenti assunti nella Casa più spiata d’Italia, altrettanti non risparmiano il bel Gennaro. Per molti fan, il napoletano si è rivelato uno ‘zerbino‘, avendo scelto di perdonare Francesca dopo le dure offese al GF. Lui ha risposto così.

Gennaro e l’accusa di essere lo ‘zerbino della De André’: la sua risposta

Gennaro Lillio ha parlato a cuore aperto della sua Francesca. Ospite della trasmissione radiofonica di Turchese Baracchi su Radio Italia Anni ’60, il napoletano ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione con la bella De André. Tra le altre cose, Gennaro si è soffermato sulla definizione di ‘zerbino’ attribuitagli da molti fan dopo la trasmissione. L’ex concorrente si è difeso spiegando che Francesca non è affatto come è apparsa nella casa. L’aggressività e l’arroganza che è emersa nel reality sono lati del carattere della De André che non piacciono neanche a Gennaro. Ma il napoletano spiega come le continue ‘batoste’ subite dalla ragazza durante il reality , come il tradimento di Giorgio Tambellini, abbiano tirato fuori il peggio di lei. ‘Francesca è una ragazza affettuosissima, mi riempie di attenzioni. Sembra dura, ma è anche molto fragile.’. Insomma, quelle di Gennaro sembrano essere davvero le parole di un uomo innamorato. E a voi, vi piace questa coppia?

