Sara Affi Fella sbotta su Instagram: ecco il messaggio shock che l’ha fatta infuriare. È stata l’ex tronista a postarlo nelle sue storie.

Non sembra esserci pace per Sara Affi Fella. È passato un bel po’ di tempo dallo ‘scandalo’ di Uomini e Donne, ma per l’ex tronista le critiche non sembrano cessare. Negli ultimi giorni poi, il nome di Sara è stato spesso accostato a quello di una recente tronista, Angela Nasti, che come lei sarebbe stata protagonista di una scelta finta e mediatica. Ma le accuse per Sara non sono finite qui. La bella campana qualche ora fa ha postato nelle sue storie alcuni messaggi davvero shockanti. Un utente si è scagliata contro l’ex tronista, che ha voluto rispondere pubblicamente alle accuse. Vediamo cosa è successo.

Sara Affi Fella pubblica un messaggio shock di un hater: “A tutto c’è un limite”

Sara Affi Fella è tornata nel mirino degli haters. In realtà, le critiche nei confronti della ex tronista non si sono mai fermate. Ma quello che è accaduto qualche ora fa non è passato inosservato alla bella Sara, che ha deciso di ripostare nelle sue storie alcuni messaggi che ha ricevuto. Date un’occhiata:

Sara ha letteralmente perso la pazienza e ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse dell’hater in questione. “A tutto c’è un limite”, è così che l’ex tronista di Venafro conclude il suo sfogo su Instagram. La ragazza non ha accettato che per criticarla sia stato toccato un tema delicato, sul quale non è giusto scherzare. Insomma, il tempo passa ma i telespettatori di Uomini e Donne sembrano non voler proprio dimenticare l’inganno di Sara alla redazione del programma. Anche Gianni Sperti, qualche settimana fa, lanciò una chiara frecciatina all’ex tronista. Finirà mai questa storia?

