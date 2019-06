View this post on Instagram

Sono stati giorni duri e difficili. Quindi grazie. Ho avuto tante paure, per me come persona e per la mia carriera. La mia voce roca non ha mai smesso neanche solo un momento di credere, ma sono caduto e voi mi avete rimesso in piedi dicendo che sarei dovuto essere più forte di prima, sorridevo anche quando stavo male. In queste prime ore della giornata mi ritrovo alla N’1 di iTunes ed è sempre tutto in aspettato. Grazie per aver guardato al di là.