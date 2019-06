I fan di Daniele e Martina aspettano news sui due, dato che non si capisce del tutto quanto tra loro si sia instaurata una relazione forte. Vediamo le ultime dichiarazioni di Daniele.

Quella tra Daniele e Martina è stata una delle più complicate relazioni nate all’interno dell’edizione del Grande Fratello 2019. Infatti se la ragazza ha da subito dimostrato un grande interesse verso di lui non possiamo dire che la cosa sia perfettamente reciproca. Infatti Martina stessa ha notato una certa freddezza da parte del ragazzo, di cui si era lamentata anche con Guendalina, dicendo ad esempio che lui non la guarda mai negli occhi quando parlano. Non si sa se per carattere o a causa proprio di una certa freddezza di Daniele ma la ragazza all’interno della casa aveva anche dimostrato una certa gelosia per il rapporto instauratosi tra Daniele e un’altra concorrente, Valentina. Daniele aveva poi detto che gran parte del suo atteggiamento ambiguo verso Martina è dovuto alla gelosia che questa aveva per proprio per Valentina che ha causato anche una lite tra le due. Insomma una situazione un po’ confusa. All’uscita della casa i due hanno ripreso a frequentarsi, come appare da alcune foto. Secondo alcune dichiarazioni lui avrebbe anche presentato la famiglia a Martina quindi la cosa in effetti sembra essere seria ma anche fuori dalla casa Daniele continua ad alternare momenti di certezza con momenti in cui vuole andare più piano.

Daniele e Martina news: “Andateci piano con le parole…”

Daniele continua a dire che con Martina non vuole accelerare i tempi, fino a fare venire dubbi ai fan che i due non stiamo veramente insieme ma la loro sia solo una frequentazione e, soprattutto, che a lui non importi poi eccessivamente della ragazza. In tal senso va letto il suo ultimo post su Instagram in cui afferma sostanzialmente che le parole vanno pesate perché bisogna accompagnarle con i fatti. Alcuni hanno letto in questi un’accusa ai fan ma pare poco probabile: sembra infatti che lui si stia riferendo proprio al rapporto con Martina, nel quale vuole andarci piano per non illudere la ragazza. Se il post ha avuto il sostegno di ex concorrenti come Erica, una fan ha commentato di volere proprio da lui “non belle parole ma fatti” verso la Nasoni.

T.F.