Luca Daffrè sembra essersi ripreso dal no di Angela Nasti ed è tornato a ridere con un’altra: ecco chi è la sua nuova fiamma.

Luca Daffrè si è fatto conoscere come corteggiatore durante il trono di quest’anno di Uomini e Donne. All’inizio sembrava leggermente indeciso tra le troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglià dalla quale sembrava preso mentalmente ma ha presto deciso, forse anche per non minacciare la sua amicizia con un altro corteggiatore di Giulia Manuel, di confermare la sua iniziale scelta per Angela. La sua non scelta da parte della Nasti ha lasciato perplessi molti, dato che Angela non aveva mai negato di essere fortemente attratta fisicamente da Luca. Tuttavia dall’inizio Angela aveva dimostrato delle reticenze su Luca, non convinta che il ragazzo provasse un vero interesse per lei. Lei e gli altri che non credevano in Daffrè si sono dovuti ricredere quando il ragazzo, alla non scelta da parte di Angela, è scoppiato a piangere.

Luca Daffrè nuova fiamma: un’amica di Cecilia Rodriguez

Per una qualche sorta di karma però ora è Angela Nasti ad essere accusata di non essere onesta, date prima le voci su una presunta conoscenza prima del trono con la sua scelta Alessio e ora per la non durata della storia con lui. Inoltre, Luca non avrebbe fatto fatica a trovare una nuova fiamma: secondo uno scoop svelato da Tabloit, la ragazza si chiama Giorgia, è mora ed è stata avvisata a scherzare con lui davanti a un noto locale milanese. La ragazza è un’amica di Cecilia Rodriguez, che Luca ha conosciuto tramite la l’amicizia con Ignazio Moser. Giorgia e Luca sono stati visti scambiarsi abbracci e a ridere molto insieme. Su Daffrè le chiacchiere non sono mancate, infatti gli era stato attribuito un flirt con Ludovica Valli, che lui ha smentito definendola semplicemente un’amica. Era anche accreditato quasi per certo come nuovo tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne ma di sicuro se la storia con la mora Giorgia dovesse essere certa, le speranze di averlo come tronista sono finite, almeno per ora.

T.F.