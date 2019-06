Come saranno andati i programmi televisivi di ieri sera? Ecco nel minimo dettaglio tutti gli Ascolti Tv di martedì 25 giugno.

Altro giro, altra corsa. Come ogni sera, anche ieri, Martedì 25 giugno, sono andati in onda dei programmi televisivi davvero fenomenali. A partire da Canale 5, dove è stata trasmessa la prima puntata della replica Rosy Abate, la mafiosa interpretata da Giulia Michelini. Fino a Rai Uno, dove è andato in onda il film The Resident. Ovviamente, anche su tutti gli altri canali sono andati in onda dei programmi davvero imperdibili. Proprio per questo motivo, quindi, quale di esso sarà stato quello più seguito dagli italiani? E, in linea generale, come saranno andati gli Ascolti Tv di martedì 25 giugno? Siete curiosi di conoscerli? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Ascolti Tv martedì 25 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Prima di passare in rassegna singolarmente tutti gli Ascolti tv di martedì 25 giugno, è opportuno conoscere tutti i programmi andati in onda ieri sera in prima serata. Certo, come detto precedentemente, sono stati tutti molto interessanti ed imperdibili. Eccoli nel dettaglio. Su Rai Uno, come dicevamo, è andato in onda The Resident-Telefilm. Su Rai Due, invece, Woodstock-Rita racconta con l’inimitabile Rita Pavone. Ed, infine, su Rai Tre una nuova puntata di #cartabianca, con Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Sui Canali Mediaset ecco la programmazione. Su Rete Quattro è stato trasmesso Freedom-oltre il confine, il documentario con Roberto Giacobbo. Su Canale 5, invece, in attesa della seconda stagione, è stata trasmessa la replica di Rosy Abate, fiction concentrata, come dicevamo, sulla storia della mafiosa Rosy. Ed, infine, su Italia uno è andato in onda Transformers-la vendetta del caduto. Come saranno stati, quindi, gli ascolti Tv? Eccoli nel dettaglio. I canali Rai hanno rispettivamente totalizzato 15,4% di share; 2,4% e 6,00% di share. I canali Mediaset, invece, hanno rispettivamente conquistato: 6,10%; 11,6% di share ed, infine, 6% di share.

