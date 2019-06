Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser andranno a Temptation Island Vip? La risposta di lei toglie ogni dubbio. Scopriamo cosa ha raccontato la showgirl argentina.

Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata. Sei nuove coppie hanno deciso di mettersi in gioco per testare i propri sentimenti. Ma anche quest’anno il reality dedicato alle coppie andrà in onda anche nella sua versione Vip, in cui parteciperanno coppie composte da personaggi famosi. Non si sa ancora molto sulla nuovissima edizione Vip, ma i iniziano a trapelare le prime ipotesi sulle coppie che parteciperanno. Ebbene, tra i papabili ci sono anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen e il suo Ignazio si sono conosciuti proprio all’interno di un reality. Torneranno in tv a Temptaition Island? Scopriamo cosa ha risposto Cecilia.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser andranno a Temptation Island Vip? Lei rivela: “Distruggerei tutto”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più affiatate del momento. La loro storia non è iniziata del migliore dei modi. I due si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello, nell’edizione Vip alla quale entrambi hanno partecipato. Tutto molto bello, se non fosse che, all’epoca del reality, Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. Ma i tempi burrascosi degli inizi sono ormai passati. Cecilia e Ignazio sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Ma secondo alcuni rumors, i due potrebbero essere tra i concorrenti della prossima edizione di Temptation Island Vip. Sarà vero? A togliere ogni dubbio è stata proprio la Rodriguez, che in un’intervista al giornale Chi ha risposto chiaramente sulla questione: “Io resisterei due secondi, poi distruggerei tutto e andrei in carcere con Fabrizio Corona”. Insomma, direi che è un no secco. La bella argentina non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti del suo bel fidanzatino. Motivo per cui non potrebbe mai partecipare al reality di Canale 5. La Rodriguez, inoltre, spiega che non vuole diventare ‘quella dei reality’, e che le piacerebbe tornare in tv per nuove esperienze.

Per tutte le ultime news su Temptation Island CLICCA QUI