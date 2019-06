Karina Cascella accusata di essere una ‘cattiva madre’ per essere andata in vacanza da sola: l’influencer perde le staffe. Ecco cosa è successo.

Karina Cascella è una delle opinioniste più amate della nostra tv. Schietta e pungente al punto giusto, la napoletana deve la sua popolarità a Uomini e Donne, ma oggi è una presenza fissa nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Anche sui social, Karina è molto seguita, e con il suo milione di followers lavora anche come influencer. Ma proprio da qualche followers, nelle ultime ore, è arrivata un’accusa per Karina che le ha fatto perdere letteralmente la pazienza. C’entra sua figlia, la piccola Ginevra, nata dalla relazione con Salvatore Angelucci. Scopriamo cosa è successo.

Karina Cascella accusata di essere una ‘cattiva madre’: “Siete delle pazze”

Lei è così, o la ami o la odi. Quel che è certo è che Karina Cascella è una che non le manda a dire. E anche in questa occasione, l’opinionista ha dimostrato tutto il suo carattere. Karina ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui si è scagliata duramente contro alcune followers che le hanno inviato dei messaggi accusatori. “Tre mentecatte”, è così che le definisce Karina. Ma cosa le hanno detto? Ebbene, una cosa che a Karina non dovevano proprio accennare. La napoletana è stata accusata di essere una cattiva madre per aver lasciato Ginevra per 3 giorni, in cui è partita in vacanza col suo compagno Max Colombo. “Si ho lasciato mia figlia legata, senza cibo e acqua vero? Questa è malattia mentale!”. Karina ironizza sull’accusa ricevuta, ma le parole che utilizza sono davvero dure. L’influencer è molto legata alla sua Ginny, e non ci sta a sentirsi dire certe cose. “Lo dite proprio a me? Che passo tutta la vita con mia figlia e per lei rinuncio a tutto.” Uno sfogo davvero duro quello della Cascella, che definisce ripetutamente “pazze” le sue haters. E voi, da che parte state?

