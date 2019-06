Antonella Fiordelisi difende la De Lellis e attacca Cecilia Rodriguez: “Alta un metro e un vibratore”. La frecciatina è stata lanciata attraverso Instagram.

È tempo di scontri social, amici del gossip. Nelle ultime ore ha fatto scalpore la dichiarazione di Cecilia Rodriguez sulla neo coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone, il suo ex cognato. Cecilia ha ironicamente detto che i due stanno bene insieme, essendo entrambi alti ‘un metro e una banana’. Una frecciatina che non è passata inosservata. E a cui qualcuno ha voluto rispondere. Si tratta di Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo. La frecciatina di Antonella per la Rodriguez è stata davvero pesante. Diamo un’occhiata.

Antonella Fiordelisi difende la De Lellis, parole dure contro Cecilia Rodriguez

Le parole di Cecilia Rodriguez su Giulia De Lellis non sono piaciute proprio a tutti. E c’è chi ha deciso di difendere la giovane influencer a modo suo. Parliamo di Antonella Fiordelisi, la sexy schermitrice, fidanzata di Francesco Chiofalo. Molti la ricorderanno per le chat piccanti con il calciatore Gonzalo Higuain, che le avrebbe chiesto le foto del suo Lato B. Ebbene, Antonella si schiera dalla parte della De Lellis, sferrando un colpo molto pesante alla Rodriguez. Guardate un po’:

Il nome di Cecilia Rodriguez non viene menzionato dalla Fiordelisi, ma è chiaro che si riferisca a lei. L’ex tentatrice attacca l’argentina utilizzando la metafora del ‘vibratore’, facendo riferimento a un episodio avvenuto recentemente, quando in camera di Cechu e Ignazio è spuntato un sexy toy. Insomma, una risposta che non è passata certo inosservata ai fan attenti di Instagram. Come la prenderà Cecilia? Replicherà alle parole di Antonella? Non ci resta che attendere le prossime news!

