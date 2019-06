Dopo l’incredibile stoccata di Cecilia Rodriguez su Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la bella romana risponde su Instagram: ecco il messaggio enigmatico.

L’influencer romana Giulia De Lellis è ritornata ad essere al centro dei riflettori. Dopo la fine della sua storia d’amore con Irama ed il presunto ricongiungimento con Andrea Damante, è stata confermata la sua relazione con Andrea Iannone. Dopo diverse voci di corridoio, lanciate dapprima dal settimanale Spy e confermate da Chi, la coppia è uscita allo scoperto nei giorni scorsi. Quando il pilota di MotoGp ha pubblicato, sul suo account ufficiale di Instagram, la prima foto ufficiale di coppia. Un gesto che, ovviamente, ha colpito tantissimo. E che, di conseguenza, non è affatto passato inosservato. Proprio in un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato dell’opinione che Cecilia Rodriguez ha della nuova coppia. E, da classica ‘senza peli sulla lingua’, l’ex cognata di Iannone ci è andata giù pesante. Ma ecco cos’è accaduto pochissime ore fa.

Giulia De Lellis, messaggio enigmatico su Instagram: è per Cecilia

“Sono alti un metro e un banana, per questo sono perfetti insieme”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez in una recente intervista a ‘Chi’ esprimendo la sua opinione sulla coppia dell’estate Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Certo, non sappiamo cosa sia accaduto tra di loro. Dal momento che sia l’influencer romana che il pilota della MotoGp aveva un rapporto con la sexy argentina. Ma, stando a quanto dichiarato, sembra che non corra affatto buon sangue tra i tre ragazzi. Eppure, pochissime ore fa, Giulia, in attesa di partire con il suo ‘innamorato’ ha pubblicato un’Instagram stories che sembra essere, a tutti gli effetti, una chiara risposta a tali considerazione della giovane Rodriguez:

Più bella che mai, Giulia De Lellis pubblica questa story su Instagram con la didascalia: ‘Petty’. Il termine inglese, tradotto in italiano, significa: piccola, meschina, insignificante. Sarà una chiara frecciatina a Cecilia? Certo, questo non lo sappiamo. Chissà…

