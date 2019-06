Morgan si sforza per sotterrare l’ascia di guerra con Asia Argento, ma la donna non si fa commuovere.

Il rapporto tra Morgan e Asia Argento è stato complicato in quest’ultimo periodo. Dopo le accuse al cantante da parte di Asia Argento a Live non è la d’Urso di essere un padre che non vede sua figlia e che non provvede a pagarle gli alimenti,i riflettori su di lui non si sono più spenti. Morgan ha replicato sempre a Live non è la d’Urso durante le sfere dicendo che lui è un padre che pensa alle sue figlie e che, nel caso della figlia avuta con Jessica Mazzola, non va a trovarla per motivi puramente economici perché non avrebbe come pagarsi il biglietto. Proprio per non aver pagato gli alimenti ha subito uno sfratto dalla propria casa e il cantante ha accusato di questo soprattutto la Argento. Lei ha replicato dicendo che la colpa è esclusivamente di Morgan per non aver fatto il suo dovere e su Instagram ha aggiunto che forse da senzatetto riuscirà a riflettere sugli sbagli fatti nella propria vita e a rinunciare alla droga. Marco Castoldi ha poi replicato dicendo che è lei la persona che soffre fortemente di dipendenze.

Morgan dedica una canzone ad Asia ma lei non si scioglie

Nel programma in cui Asia Argento è uno dei giudici Reality il conduttore Enrico Luzi ha cercato di far fare pace ai due andando a trovare Morgan che grazie all’aiuto di Vittorio Sgarbi non è rimasto un senzatetto ma vive a Palazzo Savorelli, che non dirà più cose cattive in televisione su Asia proprio perché con lei hanno una figlia e condiviso dei bei momenti in passato e che affronteranno finalmente tutto questo al telefono. Egli ha poi dedicato una canzone a Asia che però ha risposto duramente dicendo che non è più una ragazza che cede e si fa sedurre da queste questo tipo di manifestazioni ma che vuole davvero che lui questa telefonata la faccia. Ha poi detto che riprenderà i contatti con lui quando lui finalmente si prenderà cura di sua figlia. L’ha infine accusato di sfruttare da anni la propria popolarità.

