Aria di crisi tra Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli? L’indiscrezione è arrivata nelle ultime ore da Dagospia e ha sconvolto il web.

È una delle coppie più amate del momento. Parliamo di Eros Ramazzotti e sua moglie Marica Pellegrinelli. Lui è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano, lei è una delle modelle più belle in circolazione, incantevole anche senza trucco. Ma cosa è accaduto alla coppia? Ebbene, il settimanale Spy ha lanciato una vera e propria bomba. Eros e consorte, dopo dieci anni d’amore, sarebbero in crisi. Una notizia che ha sconvolto i fan. Scopriamo qualcosa in più.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in crisi: mai una notizia simile in 10 anni d’amore

Un fulmine a ciel sereno. Mai, in dieci anni di amore, si era parlato di una crisi tra Eros Ramazzotti e la sua splendida moglie Marica Pellegrinelli. Ma è stato Dagospia a lanciare l’indiscrezione, attraverso il profilo social del settimanale Spy. La notizia è riportata per intero nel numero in edicola da oggi 28 giugno 2019. Non sono noti ancora i motivi per cui la coppia sarebbe in crisi: ma l’indiscrezione ha già sconvolto i fan della coppia. Che, dal 2009, sembra essere più unita che mai. A sigillare il loro amore, la nascita dei loro due bambini Raffaella Maria nel 2011 e Gabrio Tullio nel 2015. Una storia che sembrava essere davvero una favola, culminata col matrimonio del 2014. Sarà davvero crisi tra Eros e Marica? In attesa di conferme o smentite, non ci resta che attendere le prossime news sulla vicenda.

