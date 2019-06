Per la nostra Elisa Isoardi è in arrivo uno splendido annuncio e non solo per lei, ecco di cosa parlamo: nessuno l’avrebbe mai detto.

Nonostante La Prova del Cuoco sia terminata da un pezzo, Elisa Isoardi non perde mai occasione di annunciare delle clamorosa novità. Poche settimane fa, infatti, vi avevamo annunciato che la bella conduttrice era proprio a lavoro per una nuova entusiasmante e sorprendente edizione del famoso cooking show. Poche ore fa, però, è arrivato un altro splendido annuncio. Che sembra riguardare, tra l’altro, proprio una novità della prossima edizione. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che è una clamorosa novità che nessuno, tra l’altro, si sarebbe mai aspettato. Ecco di cosa parliamo specificamente.

Elisa Isoardi, splendido annuncio per La Prova del Cuoco: ecco di cosa parliamo

Quest’anno è stato, senz’altro, l’anno dei cambiamenti per La Prova del Cuoco. Dopo l’addio di Antonella Clerici, infatti, l’arrivo di Elisa Isoardi è stato senza alcun dubbio una vera e propria ventata di aria fresca. Nonostante, però, gli ascolti iniziali non siano stati affatto soddisfacenti, l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha saputo dimostrare a tutti le sue potenzialità e abilità. Riuscendo, con il tempo, ad ottenere il successo meritato. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che non solo la Isoardi è stata confermata alla conduzione per la prossima edizione. Ma, stando a quanto si evince dal profilo Instagram della conduttrice, anche questa si dimostrerà un’edizione davvero vincente. Poche ore fa, a tal proposito, la bella Elisa ha dato uno splendido annuncio. La conduttrice è al mare con l’intento di godersi questa calda giornata di fine Giugno, eppure è a lavoro. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, infatti, Elisa è intenta a scrivere il libro de La Prova del Cuoco. Insomma, come dicevamo, un annuncio davvero splendido, no?

