Aurora Ramazzotti e Goffredo, quel particolare bollente che continua a scaldare i follower sul web. Sarà ancora polemica?

Estate bollente per Aurora Ramazzotti, che sta trascorrendo un’altra calda stagione accanto al suo Goffredo. Un amore che procede a gonfie vele e che spesso viene immortalato. Attimi di complicità, sorrisi e qualche particolare bollente ha accompagnato le prime calde giornate della coppia, che ha già fatto una sosta a Mykonos, in compagnia della storica migliore amica di entrambi Sara Daniele. I due, più affiatati che mai sono rientrati in Italia, non senza aggiornare i follower su spostamenti ed eventi vari. Aurora, immortalata di recente con papà Eros al concerto di Eh Sheeran, ha invece nei giorni scorsi scatenato numerose polemiche per essersi mostrata più volte in bikini davvero ristretti e in atteggiamenti non proprio apprezzati dai più. Dopo il commento di Tommaso Trussardi, marito di mamma Michelle, anche gli haters hanno bombardato il profilo della giovane Aurora, che nonostante ciò, continua a mostrarsi spensierata e libera.

Aurora e Goffredo in vacanza in Italia, sempre più complici. L’ennesimo particolare bollente che ha già scatenato il web

L’ultimo scatto arriva direttamente dal profilo del fidanzato Goffredo. I due, in vacanza in un noto resort a cinque stelle della Toscana, dove spesso risiedono vip di ogni tipo, continuano a scattare e postare attimi di felicità condivisa. Un abbraccio in modalità koala, li ritrae sempre sorridenti e pieni di energia. Anche stavolta non manca uno dei mini-bikini che ha più volte mandato su di giri gli haters.

“Bianchi come il latte” è la didascalia che accompagna la foto e che riassume in pochissime parole il colorito pallido che li accomuna, nonostante i primi bagni già fatti. Ancora nessuna pioggia di commenti al veleno, ma la piccola Auri sa sempre come tenere a bada, con ironia e carattere la cattiveria di qualche leone da tastiera.

