Aurora Ramazzotti si immortala con il suo fidanzata Goffredo in una posa davvero ‘hot’, ben presto arriva il duro commento di Tomaso Trussardi.

Impossibile non conoscerla: Aurora Ramazzotti è davvero una ‘star’. Figlia di Eros Ramazzotti, un mito della musica italiana e non solo, e di Michelle Hunziker, la ragazza vanta un successo davvero inaudito. Merito, ovviamente, della sua bellezza che, in qualche modo, può essere definita un vero e proprio ‘mix’ dei suoi genitori, ma, soprattutto, della sua simpatia. Su Instagram, infatti, la giovane Aurora è solita condividere dei scatti e dei video davvero esilaranti e divertenti. Che, in un batter baleno, conquistano e fanno divertire tutti i suoi numerosi e più affezionati followers. Proprio uno di essi, pubblicato alcuni giorni fa, ha catturato l’attenzione di un suo fan davvero particolare. Parliamo, infatti, di Tomaso Trussardi, marito di sua madre. Curiosi di sapere cos’è accaduto? Ve lo raccontiamo subito.

Aurora Ramazzotti, episodio imbarazzante con Goffredo: il commento di Tomaso Trussardi

Con questo caldo di fine Giugno, anche Aurora Ramazzotti, come tantissimi altri ‘Vip’, è in vacanza. In particolare, la giovane ha trascorso qualche giorno di sano e puro relax a Mykonos insieme al suo fidanzato Goffredo. E se, pochi giorni fa, vi abbiamo parlato di una foto della coppia davvero ‘particolare’, adesso, invece, ve ne parleremo di un’altra che ha catturato l’attenzione di Tomaso Trussardi. Del suo patrigno, insomma. Da come si può vedere dallo scatto in questione che, com’è nostro solito fare, abbiamo riproposto in alto, i due ‘piccioncini’ si lasciano immortalare in una posa davvero ‘hot’ che, come dicevamo, non è assolutamente passata inosservata. Certo, nulla di scandaloso ovviamente. Soltanto che ha catturato soprattutto l’attenzione di Tomaso. Tra i diversi commenti giunti sotto la foto è spuntato, infatti, proprio il suo:

Da come si può dedurre quindi, il commento del suo patrigno è davvero ‘duro’. Ovviamente, però, Aurora, anche in questo caso, ha saputo prenderla a ridere.

