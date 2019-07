Giulia De Lellis, scollatura da capogiro per un evento a cui è andata senza Andrea Iannone al seguito: insomma, gelosia zero?

Giulia De Lellis è, nell’ultimo periodo, al centro di diverse notizie di gossip per l’inizio di una relazione con Andrea Iannone. Una relazione a cui, forse entrambi, non sanno ancora dare un nome. Quel che è evidente è che sono molto legati e che, già adesso, si separano difficilmente. Solo in occasioni eccezionali, per intenderci, come quella che ha visto protagonista Giulia nelle ultime ore. Un evento organizzato allo Shilling, uno stabilimento balneare che di sera si trasforma in uno splendido locale in cui si balla e ci si diverte con spettacoli dal vivo. Giulia De Lellis ci è andata senza Andrea Iannone e il suo outfit era abbastanza ‘infuocato’.

Giulia De Lellis senza Iannone: scollatura ed abito da capogiro

Si sono staccati. Dopo un bel po’, sì, ma poi ci sono riusciti. Giulia De Lellis ha lasciato Iannone a casa ed è andata ad un evento senza di lui, con altri ragazzi che non conosciamo. Uno di loro si esibisce durante la serata e Giulia gli dedica anche una frase molto speciale: “Vederti felice non ha prezzo”.

Certo, quello che non passa inosservato è l’abito rosso di Giulia De Lellis. Scollato, corto, attillato. Insomma, avrà attirato l’attenzione di tutti i presenti. Manco a sottolinearlo, Giulia è una ragazza stupenda e di sicuro avrà lasciato tutti di stucco con il suo outfit. Ma, in tutto questo, Andrea Iannone? Non è geloso? Chissà quanti sguardi indiscreti, quanti complimenti e quante avances per Giulia in quella serata.

Notizie dal fronte Damante…

Tra Giulia ed Andrea Damante c’è sempre stato uno splendido rapporto. A quanto pare, proprio come Giulia, anche il ‘Dama’ (così lo chiama lei), ha trovato l’amore nell’ultimo periodo. Insomma, potevamo mai pensare che avesse avuto difficoltà in tal senso?

