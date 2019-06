Dopo il fidanzamento ufficiale di Giulia De Lellis, Andrea Damante la dimentica definitivamente: il deejay è stato beccato una mora, ecco chi è lei.

Dopo tantissime voci di corridoio, pochi giorni fa Andrea Iannone ha ufficializzato la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Una notizia che, com’è giusto che sia, ha sorpreso un po’ tutti. Prima ancora, infatti, che i due ufficializzassero la loro relazione, Andrea Damante aveva commentato l’indiscrezione. Non nascondendo affatto il suo malessere. Stando a quanto aveva dichiarato il deejay veronese, infatti, poche settimane prima, l’influencer romana faceva coppia fissa con lui. Fino a quando, però, un giorno ha deciso di lasciarlo senza alcun tipo di motivazione. Ma adesso che la relazione tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di MotoGp è stata ‘messa in piazza’, coma avrà reagito Damante?

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Damante dimentica Giulia: ecco con chi è stato beccato

Pochi giorni fa, vi avevamo parlato di quando Andrea Damante, prima ancora dell’ufficializzazione della relazione tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, era stato beccato accanto ad una donna. Parliamo, infatti, di Barbara Fumagalli, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sono passati giorni da quell’indiscrezione, eppure il bel deejay veronese è stato avvistato accanto ad un’altra donna. La sua storia d’amore con Giulia è stata definitivamente archiviata? Beh, questo non lo sappiamo ancora con certezza. Ma, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram ufficiale di Gossiptvofficial, sembra che l’ex tronista sia davvero in sintonia con questa bella e dolce mora. Ebbene. Allora chi è colei che, molto probabilmente, sta facendo battere di nuovo il cuore al del deejay. Dalla medesima pagina social, infatti, apprendiamo che la dolce donzella si chiami Aurora e che di mestiere faccia la blogger. Ovviamente, ci teniamo a specificare, che per il momento non è nulla di confermato. Si tratta, quindi, di indiscrezioni, voci di corridoio.

Per ulteriori news su Andrea Damante –> clicca qui