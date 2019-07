Sanremo 2020, Alessandro Cattelan condurrà la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana? Ecco la sua risposta.

Sanremo 2019 si è concluso con la vittoria di Mahmood, che con la sua ‘Soldi’ ha portato in alto il nome dell’Italia anche agli Eurovision 2019. Ma anche se manca ancora un bel po’ alla prossima edizione del Festival, ma le voci sui ‘papabili’ conduttori dell’evento musicale più importante del nostro Paese sono già tante. Dopo i due anni di successo del Sanremo targato Claudio Baglioni, chi sarà al timone della prossima edizione del Festival? Le ipotesi sono tante: la più accreditata, negli ultimi tempi, sembra essere quella che riguarda Amadeus, storico conduttore Rai, che però non ha mai avuto l’opportunità di condurre un evento importante come Sanremo. Anche il ritorno di Carlo Conti sul palco dell’Ariston non è da escludere, ma tra i nomi dei conduttori ‘inediti’, c’è anche quello di Alessandro Cattelan. Ed è stato proprio il presentatore di X factor a dire la sua a questo proposito. Ecco le sue parole.

Alessandro Cattelan a Sanremo 2020? “Se ne parla”,rivela il conduttore di X Factor

Alessandro Cattelan condurrà il prossimo Festival di Sanremo? È stato proprio il volto di X Factor a dire la sua a riguardo. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Cattelan fa intendere che qualcosa bolle in pentola. La Rai avrebbe mostrato il suo interesse nei confronti del conduttore, ma per il momento “se ne parla”. Insomma, niente di ufficiale, ma a quanto pare la possibilità di vedere Alessandro Cattelan sul palco dell’Ariston è reale. Ma il conduttore è rimasto molto vago sulla questione, lasciando intendere che è molto lusingato dalla proposta ricevuta. In attesa di annunci ufficiali, vi farebbe piacere vedere Cattelan nelle vesti di conduttore del Festival di Sanremo?

