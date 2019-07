Luigi Mastroianni e Irene Capuano avranno presto un bebè? Le parole dei due ragazzi fanno sognare i fan e tolgono ogni dubbio.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono una delle coppie nate in questa stagione di Uomini e Donne, amatissima e molto seguita dal pubblico. L’amore tra i due procede a gonfie vele, come dimostrano le foto e i video che la coppia ama condividere con i propri fan. Irene vola spesso in Sicilia, dove vive la famiglia di Luigi e in particolare il fratello Salvo, con cui la ragazza ha un bellissimo rapporto e che si diverte a chiamare ‘Ciccio Panzo’, ma anche Luigi va spesso a Roma dalla fidanzata, dove la coppia ha preso una casa per stare insieme quando si trova nel Lazio. Un rapporto perfetto che presto potrebbe passare a uno step successivo con un figlio? Ecco la risposta della coppia in merito.

Potrebbe interessarti anche:

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, bebè in arrivo? Ecco la risposta

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si divertono spesso a rispondere alle domande dei fan su Instagram, per avere un ‘dialogo’ e condividere con i followers tutte le tappe della loro storia. Proprio su Instagram qualche tempo fa avevano risposto a chi chiedeva di una loro eventuale partecipazione a Temptation Island Vip, e anche poche ore fa i due ragazzi hanno parlato di un argomento molto importante, ovvero del loro desiderio di avere un bambino.

Alla domanda diretta di un fan, che chiedeva se e quando avessero intenzione di fare un figlio insieme, i ragazzi hanno risposto ‘Molto presto’, facendo così sognare i loro sostenitori. In realtà, però, il tono della risposta era scherzoso e ironico, anche perché sia Irene che Luigi sono molto giovani e lui in particolare ha spesso mostrato una certa ‘paura’ all’idea di diventare papà. Insomma, è ancora presto per pensare seriamente ad allargare la famiglia, ma di sicuro l’amore tra Irene e Luigi non manca, e il progetto di avere un bambino prima o poi potrebbe diventare concreto.

Per rimanere sempre aggiornato sui protagonisti di Uomini e Donne e su tutti i tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI