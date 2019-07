Federica Lepanto di Temptation Island 2019 a ruota libera: la confessione shock su Massimo Colantoni, il fidanzato con cui si è legato nel programma.

La nuova edizione di Temptation Island è ormai entrata nel vivo. Le avventure delle coppie che hanno scelto di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni si fanno sempre più avvincenti. Tra queste, ci sono Ilaria e Massimo, che hanno scelto di partecipare al programma per risolvere alcuni problemi. Ma Massimo si è lasciato tentare, eccome. Se oggi è la single Elena a interessarlo, all’inizio è stata Federica Lepanto a legarsi al fidanzato di Ilaria. E proprio la tentatrice ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla sue esperienza a Temptation Island. Ecco quali.

Temptation Island 2019, Federica Lepanto parla di Massimo: ecco perché si è allontanato da lei

Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis a Temptation Island. La ragazza, infatti, ha dovuto vedere più di un video in cui il suo fidanzato flirtava con alcune delle tentatrici. La prima ad attirare la sua attenzione è stata Federica Lepanto, l’ex vincitrice del GF. Ma la salernitana è stata improvvisamente ‘scaricata’ da Massimo, che ha scelto di proseguire la conoscenza con un’altra tentatrice, Elena. Terminata la sua esperienza nel reality, Federica racconta alcuni retroscena al Magazine di Uomini e Donne. Secondo la tentatrice, Massimo era interessato a lei solo dal punto di vista fisico. A cosa è stato dovuto l’improvviso allontanamento del ragazzo da Federica? A spiegarlo è stato proprio lei:” Una frase che ha pronunciato non mi è piaciuta, mi sembrava che mi trattasse come una donna di poco conto”. E quando la Lepanto avrebbe espresso questa impressione al concorrente, ecco che lui l’avrebbe ‘abbandonata’, preferendole la single Elena. Come finirà la complicata vicenda? Ma, soprattutto, Massimo sarà fedele alla sua Ilaria? Lei, intanto, sembra consolarsi nella braccia del single Javier Martinez. Non ci resta che attendere le prossime news!

