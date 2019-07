Giulia De Lellis è protagonista di uno splendido annuncio su Instagram: ecco cosa dichiara l’influencer in alcune sue stories.

È davvero irrefrenabile Giulia De Lellis. Subito dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Andrea Damante, la giovane romana ha cavalcato l’onda del successo. E ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo ‘debutto’, è davvero spietato. Poche settimane fa è uscita la sua nuova collezione di costumi da bagno. Che, nonostante alcune critiche, si è dimostrata un vero e proprio successo. Ma non solo. Recentemente, infatti, vi abbiamo parlato anche della web series a cui ha preso parte. Insomma, una macchina da guerra, oseremmo dire. Eppure, Giulia è implacabile. Pochissime ore fa, infatti, su Instagram, ha dato uno splendido annuncio ai suo fan. Ecco di cosa parliamo.

Giulia De Lellis, fantastico annuncio su Instagram

Sui social, Giulia De Lellis è davvero molto attiva. La bella influencer romana, infatti, non perde mai occasione di poter condividere, con i suoi fan, i momenti salienti della sua vita. Che possa essere quella quotidiana, lavorativa o anche sentimentale. Proprio ieri sera, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a tal proposito, ha tenuto aggiornati i suoi followers di alcune sorprendenti e fantastiche novità. In compagnia del buon Andrea Iannane, Giulia ha dato, infatti, uno splendido annuncio. Stando alle sue parole, quindi, la De Lellis, in questi ultimi giorni, è impegnata per la realizzazione di nuovi progetti utili per il suo futuro lavorativo. Ovviamente, la romana non ha spiegato con precisione a cosa si riferisse. Proprio perché sono ancora da definire. Ma, stando a ciò che dice, ben presto ci saranno delle grossissime novità. “Sia a livello personale che in ambito lavorativo”, conclude Giulia. A cosa si riferirà, quindi? Lo scopriremo molto presto.

