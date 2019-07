Melissa Satta infiamma Instagram col suo ultimo scatto: posa ‘hot’ in barca, il costume che indossa non contiene le sue forme.

Tempi felici per i fan di Melissa Satta. La splendida showgirl, in vacanza a Formentera, sta deliziando i suoi numerosi followers di Instagram con alcuni scatti davvero mozzafiato. Se quello di ieri con lato B in bella mostra non fosse bastato, ecco che l’ex velina mora ha preparato un’altra gradevole sorpresa per i suoi seguaci. Un nuovo scatto, decisamente bollente, in cui la showgirl mostra il suo fisico statuario. La posa è molto ‘particolare’ e il costume lascia ben poco all’immaginazione. Diamo un’occhiata.

Melissa Satta fa impazzire i fan con la sua posa hot in barca

Basta poco a Melissa Satta per infiammare Instagram. Le temperature d’estate sono già molto alte, ma basta farsi un giro nel profilo dell’ex velina di Striscia la Notiza per far sì che diventino davvero ‘hot’. La showgirl è solita postare foto in costume, con bikini di famosi brand che molto spesso sponsorizza. È quello che è accaduto poche ore fa, quando la bellissima Melissa ha postato una foto in barca durante una vacanza a Formentera. La bella sarda indossa un costume intero molto particolare, che non copre molto le sue forme, ma è la posa del tutto originale a rendere la foto decisamente sexy. Ecco lo scatto in questione:

La showgirl si mostra sdraiata in una posizione sicuramente originale. Il che rende tutto più hot. La foto, come sempre quando si tratta della Satta, ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. Commenti di totale apprezzamento per la bellissima ex moglie di Kevin Boateng. In molti chiedono info sul costume, ma la maggior parte dei followers si unisce a un solo grido: “Stupenda”. Che dire, Melissa Satta non delude mai!

