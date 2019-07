Alberto Urso Valentina Vernia: scoppia la passione per la nuova coppia beccata dal magazine Chi mentre si lasciano andare ad effusioni in spiaggia.

Alberto Urso e Valentina Vernia sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti molto intimi. Il vincitore di Amici e la ballerina sembrano essere molto affiatati e pare proprio che si possa parlare di una nuova coppia dell’estate 2019.

I protagonisti del talent show di canale 5 appaiono stretti in un tenero abbraccio. Ma vediamo più nel dettaglio dove sono stati avvistati i due giovani.

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi e la ballerina Valentina sono stati paparazzati precisamente in Sicilia, terra natale di Alberto. I due si scambiano abbracci e sguardi passionali.

Ecco il post condiviso dal settimanale Chi:

Nonostante non si veda un vero e proprio bacio, è abbastanza evidente il feeling tra i Alberto Urso e Valentina.

Ma non finisce qui. Le ultime indiscrezioni vedono il cantante lirico accostato anche ad un’altra ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Emma Muscat, ex fidanzata del rapper Biondo.

Sia Valentina Vernia che Emma Muscat hanno chiuso da poco delle relazioni importanti. La più chiacchierata è stata la rottura della cantante maltese, che ha interrotto il suo rapporto con il rapper Biondo.

