Ultimo Stadi 2020 è l’evento che accenderà la prossima estate. Arriva l’annuncio ufficiale con tutte le date e le città d’Italia

Impazza sul web l’Ultimo-mania. Fan in delirio già da diverse ore per l’annuncio ufficiale comparso sul suo profilo Instagram. Dopo il successo anticipato per tutti gli eventi che si svolgeranno nell’estate del 2019, anche l’anno che verrà abbraccerà numerosi artisti, nazionali e internazionali. Tra i protagonisti Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, sul podio come secondo classificato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La premiazione avvenuta all’Ariston, come molti ricorderanno, scatenò una vera e proprio polemica, che ha diviso in due la folla. Qualcuno, si è schierato contro il cantautore romano, la stragrande maggioranza ha invece seguito le vicende con attenzione. Ultimo, reduce da una fantastica serata in cui ha saputo tenere due ore di palco davanti a 64 mila persone, nella sua città che l’ha visto diventare grande, tornerà ad accendere gli stadi tutta Italia con l’inizio della prossima stagione di eventi.

Ultimo Stadi 2020, le tappe ufficiali del concerto che infiammerà la prossima estate. L’annuncio del cantautore

Sarà un 2020 ricco di appuntamenti ed è già partita la caccia al biglietto. Il cantautore di San Basilio, che nel 2016 si esibiva davanti a pochi interessati, ha assistito e si reso artefice di uno stravolgimento totale di vita. Una carriera sbocciata d’improvviso, con la vittoria delle ‘nuove proposte’ al Festival dello scorso anno, la vendita a numeri esponenziali dei primi due dischi e quella faccia da bravo ragazzo che incornicia alla perfezione i testi malinconici e romantici del suo repertorio. La passione, alimentata dai sacrifici e da un’insolita bravura, ha fatto di lui il cantautore più in voga del momento, tra i giovani e i meno giovani. Certo è che l’annuncio comparso sul suo profilo instagram ha emozionato e illuminato il volto di migliaia di persone da tutta Italia, pronte a lasciarsi andare a lacrime e sorrisi durante il prossimo tour.

Un’estate bollente, quella del 2020, in cui Ultimo saprà scaldare voci e cuori, facendo innamorare della sua voce e dei suoi testi anche i più diffidenti

