Quando ricominciano i principali programmi TV: ecco le date ufficiali: partiranno tutti a settembre.

Siamo nel bel mezzo dell’estate. Ma tra un tuffo e l’altro c’è già chi pensa alla prossima stagione televisiva. Nella bella stagione, si sa, la maggior parte del programmi tv si prende una pausa. Ma se siete curiosi di sapere quando ripartiranno le vostre trasmissioni preferite, ecco le date ufficiali. Settembre sarà il mese delle ripartenze! Diamo un’occhiata al nuovo palinsesto di Canale 5.

Quando ricominciano i principali programmi TV, le date ufficiali: si inizia con Live

L’estate piace a tutti. Ma ammettiamolo, a tutti noi mancano tutte le principali trasmissioni, che da giugno vanno in vacanza. A settembre però torneranno in onda tutti i programmi più amati dai telespettatori. E sul web sono spuntate anche le date ufficiali. Siete pronti a scoprirle? Prendete carta e penna:

Live Non è la D’Urso: Domenica 15 settembre

Domenica 15 settembre Uomini e Donne: Lunedì 16 settembre

Lunedì 16 settembre Temptation Island Vip: Martedì 17 settembre

Martedì 17 settembre Amici Vip: Lunedì 23 Settembre

Insomma, dal 15 settembre ne vedremo delle belle! Come potete notare, c’è più di una novità in arrivo. Oltre al cambio giorno per la messa in onda di Live, che dal mercoledì sera passa alla domenica, c’è la new entry Amici Vip, che però non sarà condotto da Maria De Filippi. Ci sarà anche una nuovissima edizione d Temptation Island Vip, in cui a mettersi in gioco saranno coppie formate da personaggi famosi. Infine, l’appuntamento quotidiano con il seguitissimo Uomini e Donne: una garanzia. Non ci resta che attendere settembre per scoprire tutte le novità dei nostri programmi preferiti!

