Ambra Lombardo, l’incredibile appello rivolto a Tina Cipollari, l’ex moglie di Kikò Nalli: parole che spiazzano i fan. Ecco cosa ha rivelato.

L’ultima edizione del Grande Fratello ha visto nascere un bel po’ di coppie. Tra queste ci sono loro, Ambra Lombardo e Kikò Nalli, che si sono innamorati proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. E nonostante lo scetticismo della maggior parte del pubblico, i due ex gieffini sembrano davvero più uniti che mai. Ambra ha conosciuto anche la famiglia di Kikò, compresi i figli, il cui giudizio inizialmente preoccupava molto la bella professoressa. Ma manca un nome all’appello. Quello dell’esplosiva ex moglie di Kikò, l’opinionista Tina Cipollari. Ebbene, è proprio a lei che Ambra ha mandato un messaggio molto forte attraverso le pagine di DiPiù. Scopriamo cosa ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Ambra Lombardo, l’appello a Tina Cipollari spiazza i fan: “Spero che diventeremo amiche”

Ambra si racconta al settimanale, e tra gli argomenti trattati nell’intervista, non è mancata la domanda su Tina Cipollari, l’amatissimo volto di Uomini e Donne, ex moglie di Kikò. Ambra ha specificato come non abbia ancora conosciuto Tina, ma le parole per lei sono davvero inaspettate: “La stimo molto, è una donna di gran temperamento e un’ottima madre. Spero che un giorno diventeremo amiche”. Una dichiarazione davvero forte quella di Ambra, che fa quasi un appello all’ex moglie del suo attuale compagno. Un gesto di apertura nei confronti di Tina, che dimostra la maturità della bellissima ex gieffina. Un gesto apprezzato sicuramente anche da Kikò, che non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con la madre dei suoi figli, che ammira e stima in modo incondizionato. Come finirà? Ci sarà il tanto atteso incontro fra le due? Non ci resta che attendere le prossime news.

Per tutte le ultime news su Ambra e Kikò e gli altri protagonisti del Grande Fratello 16 CLICCA QUI