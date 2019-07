Micol Olivieri e Christian Massella, anniversario di matrimonio social. Arriva la dedica per celebrare i cinque anni di nozze

Tempo di matrimonio e tempo di anniversari. In queste calde giornate estive, sono tanti i vip che festeggiano il ricordo della loro unione, che sia civile o sacra. Una delle coppie protagoniste è quella formata da Micol Olivieri e Christian Massella. I due, convolati a nozze da giovanissimi, non lasciavano credere ad un matrimonio duraturo, ma oggi la piccola Alice dei Cesaroni, diventata una bellissima donna, ha costruito la sua famiglia e non fa che andarne fiera. Micol, che nei giorni scorsi raccontava come ha superato uno dei periodi più brutti della sua vita, ha racchiuso in poche righe e in uno scatto da calendario, i cinque anni di matrimonio con il suo Christian.

Micol Olivieri, anniversario social con dedica speciale per il suo Christian. I ricordi di cinque anni d’amore

Una dichiarazione piena d’amore quella che Micol Olivieri ha postato sui social per suo marito Christian. Era il lontano 2004, anno in cui diversi vip hanno varcato l’altare per promettersi amore eterno. Pochi giorni fa il post di un’altra coppia famosa, oggi fa seguito questo di Micol. I volti spensierati e innamorati immortalati nello scatto sono quelli di una giovane calciatore e di una giovanissima attrice, pronti a costruire, mattone dopo mattone, una vita insieme. E’ un vulcano di emozioni la Olivieri, che ricorda in poche righe i momenti più importanti della loro vita di coppia, pieni di euforia e passione: dal primo incontro alle fighe romantiche, dal primo bacio alla nascita della loro prima figlia Arya, dai particolari che ama di Christian a quelli che ora insieme amano del piccolo Samuel, secondogenito della coppia.

Gaeta, Porto Cervo, Formentera, Palma de Maiorca, attimi rubati che perfezionano una quotidianità piena di felicità. Il sentimento alimentato dalla speranza, dalla forza e dall’euforia della gioventù ha fatto di loro una famiglia piena di vita. Oggi, cinque anni dopo, Micol non può far altro che rinnovare la promessa al suo uomo: nella speranza che negli occhi ci sia sempre il sole di quel giorno di festa e che i sorrisi, nonostante tutto, non manchino mai.

