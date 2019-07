Diletta Leotta si mostra in barca con la sua nuova fiamma: spuntano le immagini. Ecco di chi si tratta.

Ha fatto molto discutere la fine della relazione tra Diletta Leotta e il suo fidanzato Matteo Mammì. La sexy bionda è una delle donne più desiderate dagli uomini. Ma a quanto pare la conduttrice è rimasta single davvero per poco. Spy.it ha lanciato uno scoop nelle ultime ore che riguarda proprio Diletta e la sua nuova fiamma. Ma pare che la bella bionda abbia già mostrato l’uomo misterioso nelle sue Instagram Stories. I due si mostrano insieme in barca a Ibiza. Diamo un’occhiata alle immagini.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta in barca con la sua nuova fiamma: è il pugile Daniele Scardina

Diletta Leotta avrebbe in corso un flirt col pugile Daniele Scardina. A rivelarlo è stato Spy, che ha beccato la coppia insieme a passeggiare dopo una serata passata in un noto locale di Ibiza. Ma, a quanto pare, la bella Diletta aveva già ‘ufficializzato’ la cosa. Nelle Instagram Stories della bellissima conduttrice infatti, è apparso proprio il pugile. I due si trovano in barca, con loro due amici, il rapper Gue Pequeno, amico di Daniele, e un’altra ragazza. Uscita a coppie? Chi lo sa. Ma la voce che Diletta e King Toretto siano la nuova coppia dell’estate sta facendo il giro del web. Intanto ecco una foto tratta dal video postato da Diletta nelle sue stories, repostato poi da Daniele anche sul suo profilo:

Insomma, sono solo amici o la Leotta ha trovato l’amore nelle braccia (tatuatissime) del campione? Non ci resta che attendere le prossime news. Quel che è certo è che Daniele sta per diventare l’uomo più invidiato d’Italia.

Per tutte le ultime news su Diletta Leotta e le showgirl più amate della tv CLICCA QUI