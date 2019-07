Federica Pellegrini ha voluto partecipare alla nuova challenge dell’estate, che sta spopolando sul web: la nuotatrice lo ha fatto in apnea, vediamo come.

Federica Pellegrini è una delle più grandi campionesse della storia del nuoto in Italia. Il suo palmares da oltre 50 medaglie internazionali, tra Europei, Mondiali e Olimpiadi, parla per lei, ma non è l’unica sua caratteristica. Federica è anche una bellissima donna, molto seguita sui social, dove condivide spesso scatti anche sensuali e manda in visibilio i fan. Proprio su Instagram, la bella nuotatrice ha appena condiviso un video per partecipare alla challenge dell’estate. Ecco cosa ha fatto la campionessa.

Federica Pellegrini è un’atleta con la A maiuscola, e i suoi trofei ne sono la dimostrazione, ma è anche un personaggio molto attivo e seguito sui social. L’ultimo video pubblicato dalla campionessa di nuoto, la vede intenta a partecipare alla nuova sfida social dell’estate: si tratta della ‘Bottle Cap Challenge’, che è presto diventata virale tra i calciatori e i volti noti dello spettacolo, in particolare su Instagram. La sfida consiste nello stappare una bottiglia di plastica con un calcio rotante, senza farla cadere né toccarla. Un giochetto tutt’altro che semplice, che i personaggi famosi stanno pubblicando sui propri profili social con dei video in slow motion.

Anche la Pellegrini ha voluto mettersi alla prova in questa challenge, aggiungendo però una difficoltà in più: l’apnea! Federica è stata ripresa per tre volte, pubblicando poi tutti i video sul suo profilo, mentre stappava una bottiglia sott’acqua con il calcio rotante, anche se in uno dei filmati non è riuscita a togliere il tappo con il piede, e lo ha fatto scherzosamente con le mani, scoppiando a ridere mentre era ancora in apnea. I suoi video però non sono in slow motion, e lei lo sottolinea ironicamente nella didascalia del post, dove invita i followers a scegliere tra i tre filmati pubblicati e ringrazia tutti quelli che l’hanno aiutata nella realizzazione di questo simpatico gioco.

