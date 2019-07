Sara Affi Fella ancora contro Luigi Mastroianni, dopo aver ascoltato il suo chiarimento sulla frecciatina di qualche ora fa: “Non prendiamoci per il c***!”.

Non sembra avere fine la diatriba tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Dopo un anno dallo ‘scandalo’ che invase lo studio di Uomini e Donne, i due hanno ancora qualcosa da dire. A dare il via a questa nuova polemica è stato Luigi, che qualche ora fa si è lasciato andare a una frecciatina che non è passata inosservata. Il ragazzo si è paragonato a Alessio Campoli, il corteggiatore scelto da Angela Nasti: quest’ultima infatti avrebbe avuto un comportamento molto analogo a quello di Sara dopo la scelta. Ma la frase ha suscitato molte polemiche, e Luigi ha voluto chiarire, spiegando che si trattava di una semplice battuta. Ecco la replica di Sara alle sue ‘giustificazioni’.

Sara Affi Fella ancora contro Luigi Mastroianni: “Era una chiara frecciatina contro di me!”

Ebbene sì, Sara ha deciso di replicare nuovamente alle parole del suo ex Luigi. Quest’ultimo ha spiegato come la sua ‘frecciatina’ di qualche ora fa aveva in realtà un intento simpatico, e non era offensivo nè verso Sara che verso la Nasti. Ma Sara non è così d’accordo: “Le persone dovrebbero prendersi le responsabilità di quello che fanno. Io l’ho imparato dopo le ca**** che ho fatto”. Insomma, Sara non crede a Luigi, che secondo la bella riccia starebbe tentando di arrampicarsi sugli specchi nascondendosi dietro l’ironia: “Non prendiamoci per il c****”. Inoltre, la Affi Fella ringrazia Luigi per averle augurato la felicità, ma specifica: “Non ho mai ricevuto nessun sostegno nè in pubblico nè in privato. Dice di aver detto ad alcuni conoscenti di dirmi parole di conforto, ma nessuno mi ha mai detto nulla!”. Parole forti quelle di Sara, che dichiara di essere davvero stufa, dopo un anno, di essere ancora oggetto di frecciatine per via dei suoi errori del passato. Che ne pensate, finirà mai questa storia?

