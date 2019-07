Melissa Satta torna ufficialmente con Boateng: il gesto da brividi del calciatore emoziona i fan della coppia. Scopriamo cosa è successo.

Sembrava essere finita davvero tra Melissa Satta e suo marito, il calciatore Kevin Boateng. Ma gli indizi degli ultimi giorni su un possibile ritorno di fiamma per la coppia si sono rivelati fondati. La bellissima ex velina di Striscia e il suo Boateng sono tornati insieme. Per la gioia del piccolo Maddox, ma non solo. I fan della coppia sono davvero impazziti nel rivedere Melissa insieme al suo Prince. Che nelle ultime ore ha preparato una sorpresa per la Satta che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo cosa.

Potrebbe interessarti anche:

Melissa Satta torna ufficialmente con Boateng: il gesto romantico che emoziona i fan

Melissa Satta e Kevin Boateng sono tornati insieme. La coppia, dopo un breve periodo di crisi, sembra essere tornata più unita che mai. A dimostrarlo sono le ultime foto postate dai diretti interessati, che testimoniano la bellissima sorpresa che il calciatore ha preparato per la sua bellissima moglie. Date un’occhiata:

Un enorme mazzo di rose rosse per la sua Melissa: esiste qualcosa di più romantico? Un gesto che l’ex velina ha apprezzato moltissimo, e che ha deciso di immortalare anche sul suo profilo Instagram:

Un gesto bellissimo, che ha emozionato i fan della coppia, che si erano tanto dispiaciuti alla notizia della loro rottura. Ma ora il peggio è passato, e tra i due sembra davvero essere tornato il sereno. Non ci resta che fare gli auguri alla ‘neo’ coppia: bentornati Satteng!

Per tutte le ultime news su Melissa Satta e il ritorno di fiamma con Boateng CLICCA QUI