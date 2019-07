Per il nuovo programma di Maria De Filippi, Amici Vip, Garrison farà parte della giuria? Ecco l’indiscrezione che fa felici tutti i suoi fan.

Per questa nuova stagione televisiva, Maria De Filippi ha deciso di stupire il suo pubblico. Che, ormai da anni, la segue con grande passione e dedizione. Da settembre in poi, infatti, ci saranno nuovi programmi studiati ed ideati nei minimi particolare dalla regina di Mediaset. Non soltanto i classici appuntamenti con Uomini e Donne, Tu si Que Vales, C’è posta per Te ed Amici. Ma, la moglie di Maurizio Costanza, ha pensato anche ad altro. In primis, la seconda edizione di Temptation Island Vip. E poi un progetto completamente nuovo. Ma che, senza alcun dubbio, si dimostrerà un vero e proprio successo. Parliamo, infatti, di Amici Vip. La versione celebrity del famoso talent, insomma. Ebbene. Sembra che, in giuria, ci sarà proprio Garrison. Ecco l’indiscrezione.

Potrebbe interessarti anche:

Garrison Rochelle nella giuria di Amici Vip? L’indiscrezione

C’è gran fermento per questo nuovo progetto di Maria De Filippi. In tutti questi anni di televisione italiana, infatti, non si era mai visto un talent che precedeva la partecipazione di personaggi pubblici che si cimentano in gare di ballo o di canto. Una novità clamorosa, diciamolo. A cui poteva pensare soltanto la regina di Mediaset. Nonostante, però, ci sia grande entusiasmo per Amici Vip, si sa poco e nulla dei possibili concorrenti. In passato, infatti, vi abbiamo parlato di Pamela Prati. Dopo il caso Marco Caltagirone, la showgirl sarda potrebbe ritornare in televisione. Oppure, si vocifera anche di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Eppure, in questi giorni, si è diffusa una nuova e clamorosa indiscrezione. Stando a quanto rivelato dal settimanale ‘Vero’, ad occupare uno dei posti in giuria, potrebbe esserci Garrison Rochelle, ex ballerino e insegnante di danza ad Amici. Insomma, sarebbe davvero un bel colpo, non credete?

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui