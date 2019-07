Uomini e Donne, l’ex tronista Fabio Colloricchio ufficializza la sua storia con Violeta: prima foto insieme alla sua nuova fidanzata su Instagram.

Tutti lo conosciamo per la sua storia con Nicole Mazzocato, nata nello studio di Uomini e Donne. Ma oggi Fabio Colloricchio ha una nuova fidanzata. Anche lei conosciuta in tv, nella sua ultima esperienza in Spagna a Supervivientes, la nostra Isola dei Famosi. Si chiama Violeta Mangrynan , e a quanto pare, ha fatto davvero perdere la testa al sexy argentino. Che, appena terminata l’esperienza nel reality, ha postato la sua prima foto con lei. Diamo un’occhiata.

Fabio e Violeta, è nato l’amore: la prima foto insieme

È nata una nuova coppia. L’ufficialità, come sempre, è arrivata da Instagram, il social preferito dai vip. Fabio Colloricchio, ex fidanzato di Nicole, ha presentato ai followers la sua nuova fiamma, conosciuta nel reality spagnolo al quale ha partecipato. Ecco la prima foto ufficiale della ‘pareja’:

I due sembrano più affiatati che mai, nel loro primo scatto ufficiale. E il commento della bella Violeta riassume tutto: “Indistruttibili”. Insomma, quello che poteva essere solo un ‘flirt’ di poco conto nato in un reality, si è trasformato in una vera e propria storia d’amore. Con tanto di anello! Si, perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha regalato un anello alla sua nuova fidanzata, sapete dove? Proprio a Mujeres y Hombres, la versione spagnola di Uomini e Donne, dove Violeta aveva partecipato a sua volta come tronista. La sua scelta era ricaduta su Julien, che è stato ‘scaricato’ in diretta tv da Violeta proprio a causa del colpo di fulmine con Fabio. Insomma, una passione irrefrenabile, che sembra essersi trasformata in qualcosa di davvero importante. E voi, cosa ne pensate? Vi piace la nuova coppia?