Diletta Leotta si è lasciata andare a un ballo scatenato in barca con alcuni amici: il costume della giornalista è troppo scollato, decolleté da urlo e Instagram in delirio.

Diletta Leotta è una delle giornaliste più sexy e belle del panorama televisivo italiano. Il suo successo è dovuto, oltre che al suo lavoro, alla sua incredibile sensualità e bellezza, che lei ama condividere sui social. Su Instagram, infatti, impazzano immagini e video dei suoi allenamenti in palestra, o delle sue vacanze al mare, con i fan in adorazione per il suo corpo mozzafiato e le sue curve da capogiro. Le ultime storie Instagram non fanno eccezione: scopriamole insieme.

Diletta Leotta si scatena in barca: il costume è mini, decolleté mozzafiato

Diletta Leotta è davvero incontenibile. La giornalista sportiva, nonché speaker radiofonica, in questi giorni si trova in Campania, più precisamente a Giffoni Valle Piana, per il famoso Festival del Cinema che si svolge ogni anno nel piccolo paese in provincia di Salerno. Ma tra una diretta in radio e l’altra, Diletta si concede qualche uscita in barca con amici e colleghi nel bellissimo mare del Cilento. In giro nelle acque di Positano, si è lasciata andare a un ballo scatenato con gli amici, mettendo in mostra il suo corpo mozzafiato.

Sulle note di alcuni tormentoni di questa estate 2019, Diletta Leotta si scatena in barca con alcuni colleghi di Radio 105. Ma la cosa che più salta agli occhi è il bikini multicolore leopardato che Diletta indossa. Il reggiseno del costume è davvero parecchio scollato e il decolleté della Leotta da capogiro. Divertimento e tante risate per la conduttrice, che si lascia davvero andare e ride a crepapelle mentre balla e rischia allo stesso tempo di cadere per i movimenti della barca, che sfreccia nel mare di Positano.

