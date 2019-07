Uomini e Donne, Manuel e Giulia: chiedono a Manuel se gli manca Giulia e la risposta di lui su Instagram fa discutere.

Nonostante il loro rapporto sia finito da un po’, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano continuano ad essere presenti al centro dei gossip. Ovviamente le modalità della loro rottura hanno fatto molto discutere e i fan di Uomini e Donne, in particolare, si sono sempre schierati a favore della bella tronista.

Manuel è stato, infatti, bersagliato di critiche per il presunto tradimento ai danni di Giulia. Il ragazzo fu avvistato ad Ibiza in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza. Da allora la situazione è precipitata e non c’è stato alcun avvicinamento tra i due. Oggi, però, arriva un riferimento a Giulia nelle Instagram Story di Manuel.

Uomini e Donne, Manuel e Giulia: la risposta di lui fa discutere

In una recente storia pubblicata su Instagram un follower ha posto una domanda particolare a Manuel: “Ti manca?”, riferendosi, ovviamente, a Giulia Cavaglia. Il corteggiatore ha risposto con un ambiguo “Chi?”, facendo finta di non capire a chi si riferisse l’utente. Questa riposta, secondo molti, implica che Manuel abbia accantonato la storia con Giulia.

Di certo, scopriremo tutta la verità nel confronto annunciato da Raffaella Mennoia. I due saranno, infatti, intervistati venerdì prossimo da Witty TV e avranno modo di spiegare le loro motivazioni che li hanno spinti ad interrompere la loro breve relazione.