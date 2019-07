Uomini e Donne, Giulio Raselli sarà il prossimo tronista? Raffaella Mennoia, autrice del programma, risponde così.

Manca ancora qualche mese alla nuova edizione di Uomini e Donne. Ma i fan non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi tronisti. Chi sceglierà di trovare l’amore nella famosissima trasmissione di Maria De Filippi? Ebbene, i nomi dei ‘probabili’ tronisti sono davvero tanti. Tra questi, spicca quello di un ex corteggiatore del programma, attualmente in tv come tentatore a Temptaton Island. Si, parliamo proprio di Giulio Raselli, ex pretendente di Giulia Cavaglia. Sarà lui a sedere sul trono? La risposta di Raffaella Mennoia incuriosisce i fan.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Giulio Raselli tronista? La risposta di Raffaella Mennoia incuriosisce i fan

Uomini e Donne tornerà in onda a settembre. Ma il ‘toto-nome’ su chi saranno i prossimi tronisti della trasmissione è già partito da un bel po’. In pole position c’è sempre lui, Giulio Raselli, il bello e tenebroso corteggiatore di Giulia Cavaglia, che a lui ha preferito Manuel. Per Giulio , dopo Uomini e Donne, è arrivata l’avventura di Temptation Island, in cui ha fatto letteralmente perdere la testa a Sabrina Martinengo. Ma potrebbe esserci un ritorno di Giulio a Uomini e Donne? Molti fan ne sarebbero felici, a tal punto che arriva l’esplicita richiesta a Raffaella Mennoia. Ecco cosa ha risposto in merito il braccio destro di Maria De Filippi:

Un commento pungente quello della follower in questione, che consiglia alla Mennoia di scegliere Giulio come tronista, onde evitare un flop. La risposta di Raffaella è semplice e diretta: “Grazie per il consiglio”. Risposta ironica o una conferma della presenza di Giulio in trasmissione? Non ci resta che attendere le prossime news! E a voi, piacerebbe rivedere Giulio nelle nuove vesti di tronista?