Uomini e Donne, Gianni Sperti lo rivela: “Ecco chi è la coppia più vera del programma”. Il noto opinionista parla della trasmissione sul magazine ufficiale.

Manca ancora un po’ all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Ma i fan della trasmissione sono già in attesa delle nuove avventure del trono più famoso d’Italia. Ma non solo i fan: anche Gianni Sperti è prontissimo per ritornare al suo posto. Insieme all’esplosiva Tina Cipollari, Gianni è l’opinionista principale del programma. Amante della sincerità, il ballerino parla della trasmissione sul magazine ufficiale, elogiando in particolare una delle coppie uscita dal programma. Scopriamo cosa ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Gianni Sperti lo rivela: “Andrea e Natalia coppia vera”

Gianni Sperti è carico per la nuova stagione di Uomini e Donne. Le sue segnalazioni sono le più temute dai protagonisti della trasmissione. Si perchè Gianni è amante della verità. L’opinionista è famoso per il suo battersi contro chi ‘prende in giro’ la trasmissione. E dato che negli ultimi tempi è accaduto spesso, Gianni promette: “Sarò ancora più severo”. I nuovi tronisti e corteggiatori sono avvertiti: Gianni dichiara che sarà durissimo ei confronti di chi vorrà giocare coi sentimenti delle persone. E non manca la menzione a una delle coppie uscite quest’anno dal programma, per lui esempio di amore vero: “Nel trono classico mi mancano i litigi e le gelosie dei giovani che provano dei reali sentimenti. Ad esempio, quelli tra Andrea e Natalia erano dei battibecchi che dimostravano amore vero.” E, in effetti, Gianni non ha sbagliato: Andrea e Natalia sono oggi felicemente fidanzati. Riuscirà Gianni a vedere emozioni vere e nuovi amori nella prossima edizione di Uomini e Donne? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprirlo!