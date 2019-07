Giulia Salemi in intimo su Instagram: followers completamente in delirio per lo scatto dell’ex fidanzata di Francesco Monte.

Giulia Salemi ha infiammato Instagram con uno scatto mozzafiato. L’ex gieffina ha postato una foto in intimo scatenando migliaia di commenti dei suoi followers che sono rimasti incantati dalla bellezza della ragazza persiana.

Per chi non lo sapesse, Giulia Salemi è stata lasciata poco tempo fa da Francesco Monte. La ragazza non ha reagito benissimo, ma sembra che si stia riprendendo e appare più in forma che mai.

Chiaramente la frase utilizzata nella didascalia, a molti è sembrata una chiara frecciatina all’ex Francesco Monte, che dopo qualche giorno dalla rottura, già ha ritrovato l’amore con Isabella De Candia.

Lo scatto in poche ore è stato bombardato di like, ma soprattutto commenti: “Chapeau….eleganza e sensualità senza essere mai volgare”

“Giulia sei meravigliosa!stupenda la nostra power”

“Una preghiera per tutte quelle che vedendo questa foto moriranno dal rosicamento per tanta bellezza!”.

In effetti, Giulia Salemi è davvero bellissima e le auguriamo di ritrovare il sorriso al più presto.