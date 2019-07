Oscar Branzani, una fan lo definisce ‘single’: la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne spiazza tutti. Scopriamola insieme.

Purtroppo è accaduto anche a loro. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini formano una delle coppie più belle mai apparse a Uomini e Donne. Ma, anche per loro, girano voci su una presunta crisi. Ad alimentare i dubbi dei fan, una frase non proprio chiara della bella Eleonora. A rompere il ghiaccio, stavolta, è stato l’ex tronista, che ha risposto a una fan che in un commento su Instagram l’ha definito ‘single’. La sua risposta non è passata inosservata. Diamo un’occhiata.

Oscar Branzani, “Non sono single”: è davvero finita con Eleonora?

È davvero finita tra Oscar Branzani e la sua Eleonora? Alcuni movimenti social hanno preoccupato i fan, che si chiedono cosa sia successo tra la coppia. Nessuna conferma o smentita ufficiale, finora, da parte dei diretti interessati. Ma qualche ora fa, una risposta di Oscar a una fan ha attirato la curiosità su Instagram:

Ebbene sì, Oscar non si dichiara single! Ma la frase successiva non è proprio rassicurante: ‘il mio cuore appartiene sempre a chi amo’. Sembra quasi voler dire: nonostante sia finita… Insomma, i dubbi dei fan non sono stati certo spazzati via, nonostante la riposta di Branzani. Che sia solo un periodo di ‘pausa’ o tra Oscar e la sua Eleonora è davvero finita? Noi ci auguriamo di vederli presto insieme. Non ci resta che attendere ulteriori news sulla coppia!