Chiara Ferragni ‘twerka’, Fedez la riprende: l’esilarante episodio social

Chiara Ferragni è in vacanza: pochissime ore fa, Fedez ha pubblicato un’Instagram stories in cui lei twerka, ecco l’esilarante siparietto social.

È proprio vero: in vacanza è tutto ‘concesso’. E lo sa bene Chiara Ferragni. Che,pochissime ore fa, ha deciso di prendere lezione di twerking. Un sensualissimo ballo che, negli ultimi tempi, sembra aver la meglio sui classici passi di danza. Certo, parliamo di una disciplina non affatto facile. Eppure, Chiara ha voluto vestire questi nuovi panni. Ma poteva mai restare in famiglia un evento del genere? Assolutamente no. A testimoniare questo esilarante momento ci pensa Fedez. Che, come sempre, è pronto con il suo cellulare mentre sua moglie ‘twerka’. Vediamo tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni ‘twerka’, Fedez la riprende: cos’è accaduto su Instagram

Pochissimi giorni fa, Chiara Ferragni aveva annunciato la partenza per le vacanze. Finalmente anche per i Ferragnez è iniziata l’estate. E così, insieme al piccolo Leone, sono partiti per la Sicilia. O, perlomeno, è quello che hanno fatto intendere in una delle loro recenti Instagram stories. Sono felici e spensierati. Soprattutto Chiara. La quale, pochissime ore fa, si è concessa una divertentissima lezione di twerking. Ad immortalare questo momento è Fedez, suo marito. Il quale, in alcune Instagram stories, mostra a tutti i suoi followers le movenze da urlo della fashion blogger. Con un incredibile monokini di colore verde e nero, la giovane e bella Chiara ‘twerka’ sotto l’occhio divertito di suo marito. E se inizialmente anche per lei è risultato davvero difficile muovere solamente il Lato B, solo in seguito ci riesce alla grande. Tanto che anche suo marito, probabilmente con una vena ironica, scrive: “Ha del talento la ragazza”. Apprezzandone, di conseguenza, le doti.

Insomma, un classico ed esilarante siparietto social. Che, come sempre, solo i Ferragnez possono e sanno regalarci.

