Francesco Chiofalo si sottopone a una durissima prova d’amore: ecco cosa gli ha chiesto di fare la fidanzata, Antonella Fiordelisi.

Francesco Chiofalo è stato uno dei protagonisti delle passate edizioni di Temptation Island. Proprio in quel contesto ha conosciuto quella che oggi è la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, della quale il Chiofalo è davvero innamorato pazzo. Al punto da aver accettato di sottoporsi a una vera e propria ‘tortura’ per soddisfare una richiesta della sua compagna. Il personal trainer è finito addirittura in lacrime per il dolore: vediamo insieme cosa ha fatto per dimostrare il suo amore alla Fiordelisi.

Francesco Chiofalo, folle prova d'amore per la fidanzata: si sottopone a una vera 'tortura'

Francesco Chiofalo ha sempre colpito il pubblico per la sua simpatia e la sua schiettezza. Muscoloso, tatuato e dalla battuta sempre pronta, il personal trainer è un personaggio molto seguito e commentato sui social. Ultimamente la sua storia d’amore con la bella Antonella Fiordelisi lo porta spesso a scrivere parole d’amore per la sua donna. Oggi, però, Chiofalo ha fatto qualcosa di ancora più ‘folle’ per far felice la fidanzata: si è sottoposto alla ‘tortura’ della ceretta su tutto il corpo. Con un piccolo video diario, Francesco ha ripreso diversi momenti della depilazione, lamentandosi e urlando dal dolore, ovviamente in maniera anche accentuata e scherzosa.

Ma la sofferenza della ceretta, si sa, è tutt’altro che uno scherzo, soprattutto per gli uomini, che sono decisamente meno abituati delle donne a questi trattamenti. Nei video pubblicati su Instagram, Francesco fa un appello a tutte le donne e in particolare alla sua, chiedendole di accettarlo per com’è, peloso come tutti gli uomini. ‘Per favore non chiedete più ai vostri uomini di togliersi i peli, noi siamo pelosi, è la natura’, ha ironizzato Francesco mentre si sottoponeva al doloroso trattamento. Poi, taggando la fidanzata, l’ha implorata di non chiedergli più di fare una cosa del genere, anche perché le prossime volte rischia che lui la lasci definitivamente. Il tutto, chiaramente, in tono scherzoso, tra un urlo di dolore e l’altro!

