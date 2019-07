Barbara D’Urso, retroscena inedito: qualcuno svela cosa fa la conduttrice con i suoi fan quando ha tempo libero

Barbara D’Urso è uno dei personaggi più famosi del panorama televisivo italiano. Sempre nell’occhio del ciclone e… sempre al lavoro. Tranne che in questi giorni. Già, nell’ultima settimana di luglio, infatti, la conduttrice si è concessa un po’ di relax trascorrendo qualche giorno in Sicilia. Beh, Sicilia è sinonimo ci buon cibo, sole e mare azzurro. Ed è proprio questo che Barbara mette nelle sue storie Instagram per raccontare al pubblico social le sue giornate di vacanza.

Cosa fa Barbara D’Urso quando incontra dei fan?

A scriverlo è un account gestito da alcuni fan di Barbara D’Urso. Devono essere dei fan che la conoscono anche di persona. Già, perché Barbara reposta nelle sue storie quasi tutto quello che scrivono. Ultimamente, è spuntato quel giochino delle domande che spesso vediamo su Instagram.

Che rapporto ha Barbara con i suoi fans? “Splendido, Barbara è sempre disponibile, non nega mai un saluto, una foto o un sorriso. Ama tutti i suoi fan, ha organizzato spesso incontri e pranzi per conoscere qualcuno. Lei ama ringraziare ogni giorno il suo pubblico e lo fa sinceramente perché è grata e riconoscente per tutto l’amore che le viene trasmesso”. Ecco, questa è una risposta che Barbara, evidentemente, si aspettava. A quanto pare, corrisponde proprio alla realtà dei fatti e per questo l’ha ‘condivisa’ nelle sue storie. E, come vedete, non manca un retroscena inaspettato: la bella conduttrice di Canale 5 ha anche organizzato incontri con dei suoi fan: in genere, pranzi. Beh, immaginereste mai di ritrovarvi così, da un momento all’altro, seduti al tavolo con Barbara D’Urso? Con una conduttrice così innamorata del suo pubblico, come vediamo, è possibile. Anche nei suoi programmi non manca mai un saluto un ringraziamento al pubblico da casa.