Karina Cascella si lascia andare a un lungo sfogo su Instagram: ‘Combatterò questa cosa finché avrò vita’, le sue parole sono durissime.

Karina Cascella è da sempre un personaggio che fa discutere. Opinionista fissa negli studi di Mediaset, e in particolare nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, Karina è notoriamente una donna senza peli sulla lingua. Spesso invasa dalle critiche, risponde sempre a tono a chi le manca di rispetto, e quasi mai rimane in silenzio davanti a chi la insulta e la offende sui social. Bellissima e sensuale, ha anche una grande dose di autoironia, che sfoggia spesso e volentieri anche su Instagram. Le ultime storie pubblicate, però, sono un lungo e durissimo sfogo: ecco a chi si è rivolta l’opinionista.

Karina Cascella, duro sfogo su Instagram: ‘Combatterò finché avrò vita’

Karina Cascella non è certo una che le manda a dire. La sua schiettezza e sincerità sono caratteristiche ben note, che fanno dell’opinionista un personaggio che divide. Tantissimi i suoi sostenitori, ma non mancano certo le critiche di chi invece non la approva. Fin qui tutto normale, se non fosse per i toni spesso eccessivi e gli insulti a volte fuori luogo che le vengono rivolti. Proprio parlando di chi la offende superando i limiti, Karina si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram, spiegando anche il motivo delle sue risposte spesso durissime agli haters.

Karina ha spiegato che a volte le offese e le critiche che riceve superano i limiti della decenza e del rispetto, motivo per cui anche lei è solita offendere di rimando tutti quelli che le mancano di rispetto. Sotto ad alcune sue su Instagram, ad esempio, qualcuno le ha dato a volte della poco di buono, insinuando in maniera ironica che lei facesse un lavoro poco rispettabile. Da qui la sua risposta ‘questo lo fa tua madre o tua sorella’, frase che ad alcuni è risultata eccessiva. Karina ci ha tenuto a spiegare che finchè avrà vita combatterà contro chi manca di rispetto sui social, e che continuerà a rispondere con le offese a chi la offende.

