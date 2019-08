Teresa Cilia continua le sue rivelazioni choc contro Raffaella Mennoia: ennesimo sfogo fiume su Instagram, con nuove incredibili verità sull’autrice di Uomini e Donne.

Il ‘caso’ Teresa Cilia vs Raffaella Mennoia non accenna minimamente a volgere al termine, anzi! L’ex tronista e l’autrice di Uomini e Donne continuano la loro querelle a distanza, tra storie Instagram e comunicati. Tutto è partito da alcune frecciatine di Mario Serpa contro la Mennoia, a cui la donna aveva prontamente replicato. Da lì sono cominciati gli schieramenti degli ex protagonisti del programma tra le due ‘fazioni’, con Teresa Cilia decisamente a favore di Mario e pronta a svelare incredibili verità che condannerebbero la Mennoia. Ecco le sue ultime dichiarazioni su Instagram.

Teresa Cilia, ecco le nuove rivelazioni su Raffaella Mennoia: ‘Lo fa di nascosto’

Teresa Cilia continua ad attaccare a distanza Raffaella Mennoia. L’ex tronista, che ha conosciuto il marito Salvatore Di Carlo proprio negli studi di Uomini e Donne, è decisa ad andare in fondo a questa storia, nonostante le minacce di denuncia della Mennoia. Ma la verità dovrà attendere ancora qualche giorno, perché Teresa si sta prima ‘tutelando’. La siciliana ha spiegato che nelle sue rivelazioni ci sono nomi noti, e non tutti hanno dato il permesso di essere citati. Ecco perché la verità della Cilia sta arrivando col contagocce al pubblico a casa.

Qualcosina però Teresa l’ha detta, raccontando che presto farà ascoltare messaggi vocali e chiamate ‘compromettenti’, e mostrerà anche messaggi per avallare le sue dichiarazioni e provare dunque la falsità di Raffaella Mennoia, che a detta di Teresa fa una serie di cose segrete, tenendole nascoste al resto della redazione e a chi lavora con lei. Ma di quali cose parla Teresa? Questo ancora non è chiaro. L’ex tronista ha ribadito di essere grata a tutta la redazione e a Maria De Filippi per averla trattata da principessa, ma per amore del pubblico vuole raccontare la verità senza paura su una donna che ‘vuole manipolare le vite degli altri’, queste le sue parole.

