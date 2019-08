Dopo la loro esperienza a Temptation Island e la fine della loro storia d’amore, Nunzia ed Arcangelo ci riprovano? Ecco le immagini emerse sui social.

La loro storia è stata una delle più belle della recente edizione di Temptation Island. Dopo ben 13 anni di fidanzamento, Nunzia Sansone ed Arcangelo Bianco decidono di partecipare al programma di Maria De Filippi per testare e, soprattutto, mettere alla prova il loro amore. In seguito ad una serie di bugie del giovane napoletano, la studentessa ha completamente perso la fiducia nel suo compagno. Ed è proprio per questo motivo che Nunzia decide di partecipare al reality: vedere come si comporta Arcangelo ‘senza’ di lei. Ecco. Il loro percorso è terminato prima del previsto. Proprio perché, in seguito ad atteggiamenti poco rispettosi del ragazza nei confronti della sua compagna, la napoletana ha deciso di lasciarlo. Ebbene. A distanza di mesi, sono spuntate delle immagini che potrebbero fare pensare che i due ci stiano riprovando.

Temptation Island, Nunzia ed Arcangelo ci riprovano? Ecco dove sono stati beccati

Il loro percorso all’interno di Temptation Island non è stato affatto facile. Nunzia, infatti, dopo aver lasciato il suo fidanzato al falò di confronto anticipato, ha deciso di lasciare Arcangelo. Ma, soltanto dopo pochi giorni, ha avuto un ripensamento. E così, dopo aver ammesso i suoi sbagli pregressi, la ragazza ha dichiarato di essere intenzionata a lasciare il programma insieme a lui. Peccato, però, che Arcangelo, a differenza sua, cosciente dei suoi atteggiamenti, non ha voluto accettare tale proposta. Abbandonandola, quindi, al falò insieme a Filippo. Ebbene. È passato più di un mese. E, sebbene abbiano confermato entrambi la loro rottura, sembra che ci siano delle novità. Nelle ultime ore, infatti, i due ragazzi sono stati beccati insieme. O, perlomeno, è quello che si evince dalle storie di Antonella Fiordelisi. La modella salernitana, insieme al suo fidanzato Francesco Chiofalo è in compagnia di alcuni protagonisti di Temptation Island. Tra i quali si intravedono chiaramente Arcangelo e Nunzia. La domanda, quindi, sorge spontanea: ci stanno riprovando? Ovviamente, non lo sappiamo. Per adesso, sono nella stessa compagnia. Di più, purtroppo, non si sa nulla.

