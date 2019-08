Nadia Toffa com’era da giovane: la foto di quando era adolescente

Nadia Toffa com’era da giovane: spunta una foto sul web che la mostra quando era appena una adolescente, poco più che una ragazzina

Nadia Toffa è morta. La notizia ricevuta proprio questa mattina, 13 agosto 2019 fa rabbrividire. Sul suo profilo Instagram ci sono tante foto che non riusciamo a fare a meno di guardare e riguardare. Tra le tante, ce n’è anche una in cui è giovanissima. Adolescente. Una foto che risale ai tempi delle scuole superiori. Aveva i capelli più scuri, anche all’epoca era molto magra e portava degli orecchini con le perline molto carini. E poi il sorriso, quello non manca mai nelle foto di Nadia.

Nadia Toffa da giovane: spunta la foto da adolescente

Nadia Toffa ha pubblicato questo messaggio nel giorno del primo maggio. Anche lei, come tanti altri lavoratori d’Italia, non festeggia andando in giro. Ma stando a lavoro. E sapete perché? Ce lo spiega lei stessa nel post che ha pubblicato su Instagram: “Buongiorno lavoratori. Io festeggerò lavorando perché coi tempi che corrono è un miracolo avere un posto. Teniamocelo stretto 🙏🏿 voi che fate? Questa foto risale ai tempi delle scuole superiori. Che faccia da bischera 🥳 buon riposo e un abbraccio a chi volete bene ❤️ io ve ne voglio infinito”

“Io festeggerò lavorando perché coi tempi che corrono è un miracolo avere un posto”. Ecco, dunque, il motivo per cui Nadia Toffa ha scelto di lavorare il primo maggio.

Adesso che non c’è più, su Instagram, Twitter e Facebook si susseguono messaggi d’affetto per lei. Messaggi di colleghi ed addetti ai lavori che provano a scrivere qualche riga per salutarla.